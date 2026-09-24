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Nieuwe Aldi komt aan Industrieweg in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe Aldi aan de Industrieweg.

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De supermarktketen Aldi mag een nieuw filiaal bouwen aan de Industrieweg 5 in Baarle-Nassau. Het besluit is op 22 september 2026 verzonden door het gemeentebestuur.

De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie een nieuw winkelpand te realiseren. Hiermee krijgt Baarle-Nassau binnenkort een extra vestiging van de bekende supermarktketen.

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