Melding milieubelastende activiteit in Oost West en Middelbeers

Houtindustrie Veteka B.V. heeft een melding gedaan voor een stookinstallatie aan de Wit Hollandweg 3 in Oost West en Middelbeers.

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De gemeente Oirschot heeft een melding ontvangen van Houtindustrie Veteka B.V. voor het starten van een milieubelastende activiteit. Het gaat om een kleine tot middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen met een vermogen van minder dan vijftig megawatt.

De melding, die op 10 september is gedaan, betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. De locatie van de activiteit is Wit Hollandweg 3, Oost West en Middelbeers.