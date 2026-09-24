Grond ophogen en egaliseren bij Someren-Heide gemeld

Bij Hollandseweg 16 in Someren-Heide is een melding gedaan voor grondwerkzaamheden. Het gaat om het ophogen en egaliseren van een perceel door Loonwerk- en Grondverzetbedrijf Van de Tillaar.

Gevonden voor jou

De melding is op 18 september 2026 ontvangen door de gemeente Someren. Het bedrijf wil op het terrein grond of baggerspecie gebruiken om de landbodem te verbeteren. Dit wordt gedaan om het perceel op te hogen en vlak te maken.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.