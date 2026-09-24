Deze bietenradar weet precies waar en wanneer je bieten ruikt

Ruik je een zoetige, aardse geur in de buurt van Dinteloord? Grote kans dat die afkomstig is van Cosun Beet Company. De bietenfabriek in het dorp draait weer op volle toeren nu het bietenseizoen is begonnen. Sinds donderdag kun je via een nieuwe bietenradar precies zien waar de typische bietenlucht te ruiken is én hoe sterk die geur kan zijn.

De fabriek in Dinteloord verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker. En dat ruik je. "De bietengeur hangt vandaag over de helft van de buurten rond de fabriek", is donderdag te lezen op Bietenradar.nl. Volgens de radar is de geur in Stampersgat het sterkst te ruiken, gevolgd door Oud Gastel en Stoof. Een soort buienradar voor bieten dus. Op een kaart is te zien hoe sterk je de bieten per buurt en per uur ruikt. De schaal loopt van nul tot vier. Nul is niets, vier is raam dicht. Bewoners in het gebied kunnen via de website doorgeven wat ze daadwerkelijk ruiken.