Deze bietenradar weet precies waar en wanneer je bieten ruikt
Ruik je een zoetige, aardse geur in de buurt van Dinteloord? Grote kans dat die afkomstig is van Cosun Beet Company. De bietenfabriek in het dorp draait weer op volle toeren nu het bietenseizoen is begonnen. Sinds donderdag kun je via een nieuwe bietenradar precies zien waar de typische bietenlucht te ruiken is én hoe sterk die geur kan zijn.
De fabriek in Dinteloord verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker. En dat ruik je. "De bietengeur hangt vandaag over de helft van de buurten rond de fabriek", is donderdag te lezen op Bietenradar.nl. Volgens de radar is de geur in Stampersgat het sterkst te ruiken, gevolgd door Oud Gastel en Stoof.
Een soort buienradar voor bieten dus. Op een kaart is te zien hoe sterk je de bieten per buurt en per uur ruikt. De schaal loopt van nul tot vier. Nul is niets, vier is raam dicht. Bewoners in het gebied kunnen via de website doorgeven wat ze daadwerkelijk ruiken.
AI-model
In Groningen, waar ook een bietenfabriek staat, ging de bietenradar dinsdag al online. Op de eerste dag kwamen daar bijna vierhonderd meldingen van mensen binnen, laat maker van de website Maarten Oostland weten. "We kregen daarop veel reacties uit de omgeving van Dinteloord of we ook voor die plek een radar wilden maken", legt hij uit. "Dat was zo gepiept."
Hij gebruikt voor de bietenradar weersinformatie, zoals windkracht en windrichting, vertelde hij eerder bij RTV Noord. Op basis daarvan berekent een AI-model waar de suikerbietengeur te ruiken is.
Op de kaart zijn ook meldingen van gebruikers te zien. Die worden weergegeven als stippen op de plekken waar mensen aangeven dat ze de bietengeur ruiken. "De meldingen van mensen worden verwerkt om het AI-model te verbeteren", legt Oostland uit. "Ze komen ook onder elkaar te staan op een pagina en als stippen op de kaart. Donkerdere stippen staan voor de nieuwste meldingen, lichtere voor oudere. De stippen blijven drie uur staan, maar ja, de windrichting kan natuurlijk veranderen, dus het moet blijken of drie uur een goede duur is."
De maker zegt zelf benieuwd te zijn hoe nauwkeurig het model is. Een 'bietje' testen is dus nog wel nodig. Hij heeft nog zo'n drie tot vier maanden om verbeteringen aan te brengen, want zo lang duurt de zogeheten bietencampagne bij de bietenfabriek.