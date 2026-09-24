Asbest verwijderd aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek

Op Doelenstraat 62 in Hilvarenbeek is asbest verwijderd. De melding is door het college van burgemeester en wethouders op 17 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

De sloopmelding betrof het verwijderen van asbest aan een pand op Doelenstraat 62, 5081 CM Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding op 17 september 2026 ontvangen en afgehandeld.

Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep tegen deze melding. Ook ligt de melding niet ter inzage.