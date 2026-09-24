Navigatie overslaan
Ontdek

Asbest verwijderd aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek

Op Doelenstraat 62 in Hilvarenbeek is asbest verwijderd. De melding is door het college van burgemeester en wethouders op 17 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

De sloopmelding betrof het verwijderen van asbest aan een pand op Doelenstraat 62, 5081 CM Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding op 17 september 2026 ontvangen en afgehandeld.

Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep tegen deze melding. Ook ligt de melding niet ter inzage.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Hilvarenbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.