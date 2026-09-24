Navigatie overslaan
Ontdek

Sloop bijgebouw en asbestverwijdering in Biest-Houtakker

In Biest-Houtakker is een melding afgehandeld voor het slopen van een deel van een bijgebouw en het verwijderen van dertig vierkante meter asbest.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats op Biestsestraat 112. Het gaat om het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw, waarbij asbest wordt verwijderd. Asbest is een materiaal dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom zorgvuldig moet worden verwijderd.

De melding is op 20 september 2026 behandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Hilvarenbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.