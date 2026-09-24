Sloop bijgebouw en asbestverwijdering in Biest-Houtakker

In Biest-Houtakker is een melding afgehandeld voor het slopen van een deel van een bijgebouw en het verwijderen van dertig vierkante meter asbest.

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De werkzaamheden vinden plaats op Biestsestraat 112. Het gaat om het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw, waarbij asbest wordt verwijderd. Asbest is een materiaal dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom zorgvuldig moet worden verwijderd.

De melding is op 20 september 2026 behandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.