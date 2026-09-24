Nieuwe verkoopruimte bij tankstation in Gilze

in Gilze en rijen

Bij het tankstation aan Nerhoven 40 in Gilze komt een nieuwe verkoopruimte.

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Het gemeentebestuur van Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een verkoopruimte bij het bestaande tankstation op Nerhoven 40. Het besluit is op 22 september 2026 verzonden.

Met de nieuwe ruimte kunnen klanten straks meer producten kopen naast brandstof. Het tankstation ligt aan een centrale locatie in Gilze.