Container geplaatst op Kanaalstraat in Dongen

In Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een container van 23 september tot 7 oktober op Kanaalstraat 52. Voor deze opslag van roerende zaken is geen vergunning nodig.

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Op 22 september is de melding geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001521. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een container voor opslag op Kanaalstraat 52 in Dongen. Deze activiteit is vergunningsvrij.

Omdat er geen vergunningsplicht geldt, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De container blijft staan tot en met 7 oktober.