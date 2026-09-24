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Steiger geplaatst in Dongen: geen vergunning nodig
In Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een steiger aan de Kanaalstraat. Het bouwwerk staat er van 23 september tot 9 oktober en heeft geen vergunningsplicht.
De melding voor het plaatsen van een steiger op Kanaalstraat 52 is op 22 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001522. Omdat deze activiteiten vergunningsvrij zijn, is er geen mogelijkheid tot bezwaar of inspraak.
Het gaat om tijdelijke opslag van roerende zaken. Het steigerproject duurt tot 9 oktober.
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