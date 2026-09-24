Sloop van opslagruimtes in Dongen aangemeld

In Dongen is een melding ontvangen voor de sloop van opslagruimtes aan de Industriestraat. Deze werkzaamheden zijn vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

Op 2 september 2026 is bij de gemeente Dongen een melding binnengekomen over het slopen van bouwwerken aan de Industriestraat 9. Het gaat om opslagruimtes, en voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001389. Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.