Nieuwe voorrangsregeling ingesteld op kruising Bolkensteeg in Dongen

De gemeente Dongen heeft een nieuwe voorrangsregeling ingesteld op de kruising Bolkensteeg 33-35. Verkeersborden en haaientanden moeten zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming.

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De kruising Bolkensteeg 33-35 in Dongen heeft een nieuwe voorrangsregeling gekregen. Het gaat om de aansluiting van de ontsluitingsweg naar de appartementen op de Bolkensteeg, een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Om de veiligheid te verbeteren, worden er verkeersborden en markeringen, zoals haaientanden, geplaatst. Ook het ontbreken van een hoogteverschil bij de kruising draagt bij aan veilig in- en uitrijden. De gemeente heeft bij de voorbereiding van het besluit rekening gehouden met verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

De politie is betrokken geweest bij het overleg over de handhaafbaarheid van de nieuwe maatregelen.