Windmolen gepland bij Sprang-Capelle

Bij Overdiepsekade in Sprang-Capelle is een melding gedaan voor het plaatsen van één windmolen. Deze melding is op 19 augustus 2026 ingediend en op 22 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding is gedaan door Stille Maatschap C.A.J. Zijlmans en P.M.A.J. Zijlmans-Kamp. Het gaat om een milieubelastende activiteit en betreft de plaatsing van een windturbine op Overdiepsekade 15.

Volgens de gemeente Waalwijk ligt de melding niet ter inzage en is er geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.