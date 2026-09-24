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Container tijdelijk op gemeentegrond in Nachtegaalstraat Oosterhout
De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond bij de Nachtegaalstraat 25.
Het besluit is op 14 september 2026 verzonden en heeft betrekking op het tijdelijk gebruik van gemeentegrond op het adres Nachtegaalstraat 25, 4901 BL in Oosterhout. De aanvrager mag hier een container plaatsen.
Het besluit is direct ingegaan na de bekendmaking. Informatie over de plannen kan digitaal worden opgevraagd bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout.
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