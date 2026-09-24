Bedrijfsruimte Laanstraat Oosterhout wordt woning

In Oosterhout heeft een bedrijfsruimte aan de Laanstraat 2 toestemming gekregen om te worden omgebouwd tot een zelfstandige woning. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden.

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De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het transformeren van een bedrijfsruimte op de begane grond naar een zelfstandige woning. Het gaat om het pand aan de Laanstraat 2, met zaaknummer 1099192.

De vergunning is op 10 september 2026 bekendgemaakt en treedt direct in werking. Deze transformatie zal het gebruik van de ruimte veranderen van zakelijk naar woonbestemming.