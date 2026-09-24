Bouw- en sloopafval wordt mobiel gebroken in Hoogeloon

Van der Heijden Nistelrode B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval aan de Groenstraat 4A in Hoogeloon. Dit gebeurt vijf werkdagen tussen 8 oktober 2026 en 8 januari 2027.

Gevonden voor jou

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin ter plaatse met een machine wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De melding is gedaan op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving, een regel die dit soort activiteiten verplicht stelt te melden.

Het betreft alleen een kennisgeving, wat inhoudt dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. De werkzaamheden vinden plaats op de locatie in Hoogeloon.