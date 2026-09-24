Goossensstraat in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten voor Oktoberfest

De Goossensstraat in Aarle-Rixtel is begin oktober tijdelijk afgesloten vanwege het Oktoberfest. Het gaat om het deel tussen de Wilhelminalaan en de Haffmansstraat. Voetgangers kunnen wel gebruik maken van de straat.

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Van 1 oktober 2026, acht uur ’s ochtends tot 5 oktober 2026, vijf uur ’s middags is een gedeelte van de Goossensstraat niet toegankelijk voor verkeer. Dit vanwege festiviteiten rondom het Oktoberfest.

De afsluiting geldt alleen voor voertuigen, voetgangers kunnen gewoon door. Het afgezette deel van de straat ligt tussen de Wilhelminalaan en de Haffmansstraat.