Later sluitingsuur bij Café-Zaal D'n Bakker in Hoogeloon

Het sluitingsuur van Café-Zaal D'n Bakker in Hoogeloon is verruimd voor twee evenementen. De gemeente Bladel heeft hier toestemming voor gegeven.

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Café-Zaal D'n Bakker aan de Hoofdstraat in Hoogeloon mag later open blijven tijdens het Prinsenbal op 14 november en Vida Loca op 28 november. De gemeente Bladel heeft op 22 september 2026 een vergunning verleend om het sluitingsuur aan te passen. Het besluit heeft als kenmerk ZBLA2026-001612.

De verruiming van het sluitingsuur geldt specifiek voor deze twee evenementen en is bedoeld om deelnemers langer van de festiviteiten te laten genieten. Het besluit van de gemeente kan een verandering in de omgeving betekenen voor omwonenden.