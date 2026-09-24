Leegstandswet toegepast op pand in Aarle-Rixtel

Het pand aan Opstal 13 in Aarle-Rixtel heeft toestemming gekregen voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet. De vergunning geldt van 1 oktober 2026 tot 1 oktober 2028.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft de vergunning verleend. Dit betekent dat het pand gedurende twee jaar mag worden verhuurd onder speciale voorwaarden die voortvloeien uit de Leegstandwet. Deze wet is bedoeld om leegstaande panden tijdelijk te benutten zonder dat de eigenaar gebonden is aan reguliere huurrechten.

De vergunning is op 14 september 2026 verzonden. Belangrijke details, zoals de duur van de vergunning en het adres van het pand, maken duidelijk dat het om een tijdelijke maatregel gaat.