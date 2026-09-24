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Foodtruckfestival op Heuvelplein in Beek en Donk krijgt groen licht

Het Foodtruckfestival op het Heuvelplein in Beek en Donk heeft toestemming gekregen. Het evenement vindt plaats op zondag 20 september 2026 van elf uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds.

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De burgemeester heeft goedkeuring verleend voor het Foodtruckfestival op het Heuvelplein, dat afgelopen zondag plaatsvond. Het evenement duurde van elf uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds en werd georganiseerd op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het festival biedt bezoekers een breed scala aan foodtrucks en culinaire ervaringen. De vergunning werd op 10 september 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek.

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