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Alcohol schenken toegestaan op Foodtruckfestival in Beek en Donk

Tijdens het Foodtruckfestival op 20 september in Beek en Donk mocht alcohol worden geschonken.

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De burgemeester van Laarbeek heeft toestemming verleend voor het schenken van bier en wijn tijdens het Foodtruckfestival op het Heuvelplein in Beek en Donk. Dit was toegestaan op zondag 20 september 2026, tussen elf uur 's ochtends en acht uur 's avonds.

Deze toestemming is gebaseerd op artikel 35 van de Alcoholwet en kon alleen worden gegeven omdat er een evenementenvergunning was uitgegeven. Het festival bracht bezoekers samen voor een dag vol eten en drinken.

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