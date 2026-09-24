23 bomen mogen worden gekapt in Putte

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het kappen van 23 bomen aan de Koppelstraat in Putte. De vergunning is op 22 september verzonden.

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De bomen staan op perceelnummer 1853, sectie B, aan de Koppelstraat in Putte. Het kappen van de bomen is goedgekeurd door de gemeente Woensdrecht, die op 22 september de omgevingsvergunning heeft verzonden.

De vergunning is verleend na een reguliere procedure, waarbij de aanvraag en de besluitvorming volgens de standaard regels zijn afgehandeld. Er kunnen gevolgen zijn voor het milieu of de omgeving, maar deze zijn beoordeeld door de gemeente.