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Beslistermijn verlengd voor bouwweg bij hoogspanningsstation Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een tijdelijke bouwweg bij het hoogspanningsstation in Boxmeer verlengd met maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg tussen Zandkant 1 in Boxmeer en de N272. De aanvraag is op 29 juli 2026 ontvangen.

De bouwweg is bedoeld voor werkzaamheden aan het 380kV hoogspanningsstation in Boxmeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

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