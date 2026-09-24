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Mobiel puinbreken bij Stevensbeek: 1500 ton steen wordt verwerkt

Bij Stevensbeek heeft een bedrijf gemeld dat het 1500 ton steen gaat breken.

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Op Mullemsedijk 29 in Stevensbeek wordt binnenkort 1500 ton steenachtig materiaal mobiel gebroken. Dit betekent dat bouw- en slooppuin ter plekke met een machine fijngemaakt wordt voor hergebruik. De melding is op 1 september ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Het breken van puin heeft meestal als doel om de materialen opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld als ondergrond in de bouw. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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