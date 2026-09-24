Son en Breugel verbiedt verlengde private laadpunten zonder vergunning

In Son en Breugel is het voortaan verboden om verlengde private laadpunten aan te leggen zonder vergunning. De gemeenteraad heeft hiervoor een wijziging in de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld.

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De nieuwe regels in Son en Breugel gaan over zogeheten verlengde private aansluitingen (VPA). Dit zijn laadpunten voor elektrische auto's die zich in de openbare ruimte bevinden, maar via een kabel worden aangesloten op de privé stroomvoorziening van een woning of bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of zo'n aansluiting mag worden aangelegd.

Een vergunning kan worden geweigerd als het gebruik van de aansluiting schade aan de weg veroorzaakt, gevaar oplevert voor de veiligheid of overlast veroorzaakt voor de omgeving. De gemeente kan bovendien aanvullende regels stellen om het gebruik van deze laadpunten verder te reguleren. De nieuwe bepalingen zijn direct na bekendmaking van kracht geworden.