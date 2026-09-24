Haart in Beugen krijgt versmalling van de weg

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om de Haart bij Beugen te versmallen tot 2,1 meter. Hiermee wil de gemeente overlast en schade door zwaar verkeer voorkomen.

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De Haart ligt buiten de bebouwde kom van Beugen en is in beheer van de gemeente Land van Cuijk. Hoewel er al een verbod geldt voor tractoren en vrachtwagens, wordt dit vaak genegeerd. Dat zorgt voor schade en hinder bij aangrenzende percelen.

Om het probleem aan te pakken, wordt de weg fysiek versmald tot 2,1 meter breed met behulp van uitneembare palen. Auto’s en bestelbussen kunnen nog wel gebruik maken van de weg. De maatregel is afgestemd met bewoners, afvaldiensten en hulpdiensten, die akkoord zijn gegaan. Ook politie-eenheid Oost-Brabant heeft positief geadviseerd.