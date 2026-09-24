Boom aan Rijsbergseweg in Breda wordt met spoed gekapt

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Rijsbergseweg. De boom verkeert in slechte conditie en moet met spoed worden verwijderd.

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De omgevingsvergunning is op 22 september 2026 verstrekt. De boom staat ter hoogte van nummer 267 aan de Rijsbergseweg in Breda en wordt gekapt vanwege zijn slechte staat. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving.

Volgens de gemeente kan een omgevingsvergunning nodig zijn voor bouw-, kap-, of sloopwerkzaamheden. Het kappen van een boom valt onder de categorie ‘vellen van houtopstanden’. De vergunning is noodzakelijk om schade of gevaar te voorkomen.