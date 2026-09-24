Bouwwerken gepland op Park Forum in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van bouwwerken aan Park Forum 1344 in Eindhoven. De aanvraag is op 21 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van bouwwerken op het adres Park Forum 1344, 5657HM Eindhoven. Het gaat om een eerste melding en de vergunning ligt niet ter inzage.

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag. Het zaaknummer van de melding is EHV-ZP2026-009183.