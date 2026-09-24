Notenboom in Eindhoven mogelijk tegen de vlakte

Er is een vergunning aangevraagd om een notenboom te kappen aan de Grote Beerlaan in Eindhoven. Deze aanvraag is op 22 september ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een boom op het adres Grote Beerlaan 19, in de wijk 5632DN in Eindhoven. De omgevingsvergunning is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente.

De aanvraag betreft het kappen van de boom en is momenteel slechts ter kennisgeving beschikbaar. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.