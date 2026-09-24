Advertentie
Grondwerkzaamheden gemeld op Nieuwstraat in Den Bosch
Op Nieuwstraat 79 in Den Bosch worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Dat blijkt uit een melding die de gemeente op 11 augustus heeft ontvangen.
De werkzaamheden bestaan uit het graven, saneren en toepassen van grond, en het opslaan van grond. Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
De melding is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026081100829 en zaaknummer Z/512532. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie