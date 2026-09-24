Geen vuurwerkontheffing in Den Bosch tijdens jaarwisseling 2026-2027

De gemeente Den Bosch heeft besloten geen vuurwerkontheffing te verlenen voor de jaarwisseling van 2026-2027. Burgemeester Jack Mikkers geeft aan dat toezicht en handhaving niet voldoende gewaarborgd kunnen worden. Ook regionale afstemming en veiligheidsrisico’s spelen mee.

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Bij de komende jaarwisseling zal er in Den Bosch geen toestemming worden verleend voor het afsteken van vuurwerk van categorie F2. Dit vuurwerk is normaal alleen toegestaan voor mensen met gespecialiseerde kennis. Het besluit geldt voor de periode van 31 december 2026, vanaf vijf uur ’s middags, tot 1 januari 2027, drie uur ’s nachts.

Het besluit is genomen in overleg met politie, brandweer en het Openbaar Ministerie. Zij onderschrijven de voordelen van een vuurwerkverbod, waaronder meer veiligheid voor hulpverleners. Andere gemeenten in Oost-Brabant hebben aangegeven hetzelfde beleid te willen voeren.

Volgens de gemeente is het toezicht op het naleven van vuurwerkregels niet goed te organiseren. Bovendien blijft illegaal vuurwerk een probleem, wat handhaving nog complexer maakt. Door vooraf duidelijk te zijn over het nulbeleid, wil de gemeente voorkomen dat verenigingen kosten maken voor ontheffingsaanvragen die toch worden afgewezen.

De beleidsregel is officieel vastgesteld en treedt in werking na publicatie in het gemeenteblad.