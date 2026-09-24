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Parkeerverbod Valkenbergplein Made voor werkzaamheden Enexis
Op het Valkenbergplein in Made geldt van 1 tot en met 21 oktober een parkeerverbod. Dit heeft de gemeente Drimmelen besloten vanwege werkzaamheden van Enexis.
Het parkeerverbod geldt voor vijf parkeerplaatsen op het Valkenbergplein. Vanaf één oktober om acht uur ’s ochtends mogen hier geen auto’s staan. De maatregel loopt tot 21 oktober om vijf uur ’s middags, tenzij de werkzaamheden eerder klaar zijn of langer duren dan gepland.
De parkeerplaatsen worden gebruikt voor opslag en werkzaamheden aan het verdeelstation van Enexis. De gemeente Drimmelen heeft het verbod ingesteld om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen.
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