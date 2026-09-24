Tijdelijke verkeersmaatregelen in Made voor aanleg waterleiding

In Made worden tijdelijk straten afgesloten en parkeerverboden ingesteld vanwege de aanleg van een nieuwe waterleiding. Dit gebeurt op de Lindestraat en de Godfried Schalckenstraat.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor maatregelen rondom de aanleg van een waterleiding door Brabant Water. De Lindestraat wordt afgesloten en een parkeerverbod ingesteld van 5 oktober 2026, zeven uur ’s ochtends tot en met 7 oktober 2026, vier uur ’s middags.

Ook de Godfried Schalckenstraat, tussen de rotonde Crullaan en de rotonde Van den Houtstraat, krijgt een afsluiting en parkeerverbod. Deze maatregelen duren van 7 oktober 2026, zeven uur ’s ochtends tot en met 25 november 2026, vier uur ’s middags, afhankelijk van hoe lang de werkzaamheden duren. Er wordt een omleiding ingesteld.