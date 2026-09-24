Meer melkkoeien en minder jongvee in Lage Zwaluwe

Het bedrijf C. Sprangers in Lage Zwaluwe heeft een melding gedaan voor veranderingen in de dierenverblijven. Het aantal melkkoeien gaat omhoog van 77 naar 85, terwijl het aantal jongvee afneemt van 65 naar 54.

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Het bedrijf aan de Oudeweg 1 in Lage Zwaluwe wil stoppen met het houden van legkippen en voedsters. Tegelijkertijd worden de aantallen van andere dieren aangepast: meer melkkoeien en minder jongvee.

De melding is op 16 september 2026 gedaan en inmiddels afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep, en de melding ligt niet ter inzage.