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Liempde: Ontheffing sluitingstijd voor thema-avond
In Liempde is een ontheffing verleend voor een thema-avond bij V.V. DVG. Het evenement vindt plaats op zaterdag 31 oktober en duurt tot één uur 's nachts.
De voetbalvereniging V.V. DVG in Liempde heeft toestemming gekregen om een thema-avond te organiseren met een verlenging van de sluitingstijd. Het evenement begint om half negen 's avonds en eindigt zondag 1 november om één uur 's nachts.
De ontheffing is verleend op 22 september 2026 op basis van de Algemene plaatselijke verordening van Sint-Michielsgestel. Het betreft een incidentele festiviteit aan de Sportlaan 2 in Liempde. Deze bekendmaking is uitsluitend bedoeld ter informatie.
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