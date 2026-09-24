Liempde: Ontheffing sluitingstijd voor thema-avond

In Liempde is een ontheffing verleend voor een thema-avond bij V.V. DVG. Het evenement vindt plaats op zaterdag 31 oktober en duurt tot één uur 's nachts.

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De voetbalvereniging V.V. DVG in Liempde heeft toestemming gekregen om een thema-avond te organiseren met een verlenging van de sluitingstijd. Het evenement begint om half negen 's avonds en eindigt zondag 1 november om één uur 's nachts.

De ontheffing is verleend op 22 september 2026 op basis van de Algemene plaatselijke verordening van Sint-Michielsgestel. Het betreft een incidentele festiviteit aan de Sportlaan 2 in Liempde. Deze bekendmaking is uitsluitend bedoeld ter informatie.