Advertentie
Exploitatievergunning verleend voor horecazaak in Esch
De burgemeester van Boxtel heeft op 22 september een exploitatievergunning verleend voor horecazaak De Ruit aan De Ruiting 5B in Esch.
De vergunning is afgegeven op basis van de Horecaverordening Boxtel 2019. Hiermee mag De Ruit officieel worden geëxploiteerd op het adres De Ruiting 5B in Esch.
Het besluit is genomen door de burgemeester en geldt vanaf de datum van verlening. Voor vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Boxtel.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie