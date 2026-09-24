Ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan Boxtel ter inzage

Vanaf 25 september ligt het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan 2026-2 zes weken ter inzage bij de gemeente Boxtel. Het gaat om een kleine aanpassing die later kan uitgroeien tot een omgevingsplan voor de hele gemeente.

Gevonden voor jou

Het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan 2026-2 richt zich op één vierkante meter binnen de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel. Deze wijziging vormt een basisregeling die gebiedsgericht kan worden uitgebreid tot een gemeentedekkend omgevingsplan. Ook maakt de wijziging het mogelijk om toekomstige gebiedsontwikkelingen juridisch-planologisch te ondersteunen.

Op 15 september heeft het college besloten dat een milieueffectrapportage (MER) voor deze wijziging niet nodig is. Er worden geen effecten op de leefomgeving verwacht door de kleine schaal van het plan. De MER-beoordeling is onderdeel van het wijzigingsbesluit, maar hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

De stukken zijn vanaf vrijdag 25 september tot en met donderdag 5 november digitaal te bekijken via de gemeentelijke website en liggen tevens bij de receptie van het gemeentehuis. Op maandagavond 5 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in de raadszaal.