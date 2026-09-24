Altena StreekFestival krijgt vergunning voor 10 oktober

Het Altena StreekFestival in Nieuwendijk heeft toestemming gekregen om op zaterdag 10 oktober 2026 plaats te vinden. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Altena StreekFestival en vindt plaats bij Tavenu.

Gevonden voor jou

De burgemeester en wethouders van Altena hebben een evenementenvergunning verleend voor het Altena StreekFestival. Het festival staat gepland op zaterdag 10 oktober 2026 en duurt van negen uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

Het evenement vindt plaats in Nieuwendijk, bij Tavenu, en wordt georganiseerd door Stichting Altena StreekFestival. De vergunning is op 21 september 2026 verzonden.

Voor wie meer wil weten, de verleende vergunning is vanaf de eerste werkdag na deze publicatie in te zien. Dit kan op afspraak via het telefoonnummer van de gemeente Altena.