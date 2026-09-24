Jubileumfeest bij Watersportvereniging Werkendam

Op zaterdag 26 september viert Watersportvereniging Werkendam haar 60-jarige jubileum met een feest in Werkendam. Het evenement mag plaatsvinden tussen vijf uur 's middags en middernacht.

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De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het jubileumfeest van de Watersportvereniging Werkendam. Het evenement vindt plaats aan de Vierlinghstraat 1a in Werkendam en duurt van 17.00 uur tot 24.00 uur.

Het jubileumfeest markeert het 60-jarig bestaan van de vereniging. De vergunning is verzonden op 21 september 2026. Voor meer informatie kan de vergunning worden ingezien vanaf de eerste werkdag na publicatie.