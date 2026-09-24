Asbestverwijdering gemeld aan Mahoniestraat in Helmond

In Helmond is een melding gedaan voor het verwijderen van grof asbestmateriaal uit de bodem aan de Mahoniestraat.

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De gemeente Helmond heeft een melding ontvangen over het verwijderen van grof asbest uit de bodem aan de Mahoniestraat 9. Het gaat om een kennisgeving vanuit de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente. Deze activiteit is vastgelegd onder zaaknummer 079453219852.

De melding is ingediend op 10 september 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Het doel van de kennisgeving is om de omgeving te informeren. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.