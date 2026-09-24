Evenement In Beweging Tegen Kanker op 31 oktober in Helmond

Op 31 oktober 2026 vindt het evenement In Beweging Tegen Kanker plaats op het Kasteelplein in Helmond. De vergunning hiervoor is op 17 september verleend.

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Het Kasteelplein in Helmond wordt op 31 oktober het decor voor het evenement In Beweging Tegen Kanker. Dit evenement heeft als doel om aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker.

De vergunning voor het evenement is op 17 september 2026 door de burgemeester van Helmond goedgekeurd. Het evenement is gepland op een centrale locatie in de stad.