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Burendag in Rijsbergen gaat door zonder vergunning

Op 26 september wordt een burendag gehouden in een parkje in Rijsbergen. Dit evenement is vergunningsvrij en de gemeente Zundert heeft de melding goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De burendag vindt plaats in het parkje tussen de Clausstraat, Frisostraat en Wilhelminastraat in Rijsbergen. Het evenement is aangemeld bij de gemeente Zundert en goedgekeurd op 25 augustus.

Omdat het om een vergunningsvrij evenement gaat, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. De organisatie kan doorgaan zoals gepland.

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