Steiger en container toegestaan in Zundert

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een steiger en container op de Molenstraat 82a. Het besluit werd genomen op 21 september 2026.

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De aanvraag voor het plaatsen van een steiger en container na 21 september 2026 is goedgekeurd door de burgemeester van Zundert. Het gaat om de locatie Molenstraat 82a, 4881 CT. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600972.

De ontheffing maakt het mogelijk om de steiger en container te plaatsen volgens de gestelde voorwaarden. Inwoners kunnen vragen stellen of het besluit inzien bij de gemeente Zundert.