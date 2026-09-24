Rectificatie: gehandicaptenparkeerplaats in Leende bij evenementen

De gehandicaptenparkeerplaats in de Dorpstraat in Leende is bij evenementen niet altijd bereikbaar. Dit is toegevoegd aan een eerder verkeersbesluit van de gemeente Heeze-Leende.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats in de Dorpstraat is toegewezen aan een bewoner die voldoet aan alle gemeentelijke eisen. Het besluit werd eerder genomen en nu aangepast met informatie over de bereikbaarheid tijdens evenementen.

Volgens de gemeente zal de parkeerplaats niet toegankelijk zijn wanneer de weg is afgesloten of ingericht voor een evenement. Dit verkeersbesluit, dat op 9 september 2026 is gepubliceerd, is afgestemd met de politie Oost-Brabant en voorzien van een positief advies.

Het bord bij de parkeerplaats geeft aan dat alleen de aanvrager, met een specifiek kenteken, gebruik mag maken van de plek. De locatie is samen met de aanvrager bepaald en ligt binnen de bebouwde kom van Leende, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.