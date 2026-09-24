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Ontheffing voor werkzaamheden buiten werktijden in Schijndel
De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden op Vlagheide 6 B in Schijndel.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 september 2026 besloten om de ontheffing te verlenen. Dit maakt het mogelijk om op het adres Vlagheide 6 B in Schijndel werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden.
De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer IEVN-2026-4056. Het besluit is op 22 september 2026 verzonden.
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