Permekeplein in Roosendaal krijgt 51 nieuwe woningen

Het Permekeplein in Roosendaal wordt herontwikkeld tot een woongebied met 51 woningen. Het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan is vanaf 28 september zes weken digitaal in te zien.

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De gemeente Roosendaal heeft een ontwerp omgevingsplan opgesteld voor het Permekeplein. De herontwikkeling van het plein voorziet in de bouw van ongeveer 51 woningen. Het plan is onderdeel van een omgevingsplanwijziging die nu ter inzage ligt.

Vanaf 28 september tot en met 8 november 2026 kunnen inwoners en andere betrokkenen de stukken digitaal bekijken via de landelijke voorziening en de website van de gemeente. Reacties op het plan kunnen in deze periode worden ingediend.