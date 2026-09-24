Advertentie
Veldhoven stelt volgordelijst woningbouw en scholen vast
De gemeente Veldhoven heeft op 22 september 2026 de volgordelijst voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst bepaalt de volgorde waarin aanvragen voor transportcapaciteit bij de netbeheerder worden ingediend.
De lijst is opgesteld volgens beleidsregels van de gemeente en bevat zowel woningbouwprojecten als onderwijsinitiatieven. Het doel is om prioriteiten te stellen bij het verdelen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
Vanaf 1 oktober 2026 wordt de lijst via mijnaansluitingen.nl ingediend bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen projecten zoals woningbouw in Zilverackers en uitbreidingen van scholen zoals De Brembocht en St. Jan Baptist een duidelijke plaats in de volgorde van afhandeling.
Meer informatie over de volgordelijst is te vinden via de gemeente Veldhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie