Veldhoven stelt volgordelijst woningbouw en scholen vast

De gemeente Veldhoven heeft op 22 september 2026 de volgordelijst voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst bepaalt de volgorde waarin aanvragen voor transportcapaciteit bij de netbeheerder worden ingediend.

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De lijst is opgesteld volgens beleidsregels van de gemeente en bevat zowel woningbouwprojecten als onderwijsinitiatieven. Het doel is om prioriteiten te stellen bij het verdelen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.