Vergunning verleend voor aanpassing kozijn in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een houten kozijn aan de voorgevel van een woning aan Lissevoort 33.

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Het gaat om het plaatsen van twee tussenstijlen in het bestaande houten kozijn op de begane grond. De vergunning is op 22 september 2026 verzonden, en het besluit is daarmee officieel bekendgemaakt.

De woning bevindt zich aan Lissevoort 33 in Nuenen. De vergunning gaat een dag na de verzenddatum automatisch in werking.