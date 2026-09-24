Maatwerkvoorschriften voor spoortunnel Binderendreef in Deurne

De gemeente Deurne heeft speciale regels vastgesteld voor werkzaamheden aan de spoortunnel Binderendreef. Het besluit is op 22 september 2026 genomen.

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Bij de aanleg van de spoortunnel aan de Binderendreef 2 in Deurne gelden aangepaste regels voor milieu, geluid en trillingen. Dit is vastgelegd in een besluit dat is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1384.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage. Deze stukken geven inzicht in de inhoud van de regels en hoe ze zijn vastgesteld. Meer informatie hierover is op te vragen bij de gemeente Deurne.