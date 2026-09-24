Gemeente Deurne wil grond verkopen nabij Neerkant

De gemeente Deurne heeft plannen om meerdere stukken grond nabij Neerkant te verkopen. Het gaat om percelen die grenzen aan bestaande eigendommen van de beoogde kopers.

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Deurne wil vier stukken grond verkopen die liggen bij de Schansweg, Dorpsstraat en Keulsebaan in Neerkant. De totale oppervlakte van deze percelen varieert van 12 tot 105 vierkante meter. De gemeente heeft besloten dat alleen de aangrenzende eigenaren in aanmerking komen voor aankoop, omdat zij de enige serieuze gegadigden zijn.

De verkoop is onderdeel van het project Aanpak Oneigenlijk grondgebruik, waarbij wordt gekeken naar percelen die niet openbaar aangeboden hoeven te worden. Dit gebeurt volgens de regels van het Didam-arrest, waarbij objectieve en toetsbare criteria worden gebruikt om kopers te selecteren. De gemeente benadrukt dat deze verkoop rechtmatig is.