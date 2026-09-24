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Dixi's tijdelijk toegestaan op St.-Sebastiaanhof in Vught
De gemeente Vught heeft toestemming verleend om tijdelijk dixi's te plaatsen aan de St.-Sebastiaanhof 3. Dit mag van 9 oktober tot en met 30 oktober.
De ontheffing voor het plaatsen van de dixi's is op 22 september verzonden. Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt voor een periode van drie weken.
Het adres waar de dixi's komen te staan, is St.-Sebastiaanhof 3 in Vught. Dit is bekendgemaakt door burgemeester en wethouders van Vught.
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