Navigatie overslaan
Ontdek

Dixi's tijdelijk toegestaan op St.-Sebastiaanhof in Vught

De gemeente Vught heeft toestemming verleend om tijdelijk dixi's te plaatsen aan de St.-Sebastiaanhof 3. Dit mag van 9 oktober tot en met 30 oktober.

Gevonden voor jou

De ontheffing voor het plaatsen van de dixi's is op 22 september verzonden. Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt voor een periode van drie weken.

Het adres waar de dixi's komen te staan, is St.-Sebastiaanhof 3 in Vught. Dit is bekendgemaakt door burgemeester en wethouders van Vught.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.